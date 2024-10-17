Найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16 - Умєров

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5724 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 15804 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 32297 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47700 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82428 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66909 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79091 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94033 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87408 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179211 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
56%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 12132 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10755 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 10118 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 4248 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5628 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 32305 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179215 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335069 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268818 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2026 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47706 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18487 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23589 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29258 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16 - Умєров

Київ • УНН

 • 14137 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Арільдом Грамом. Обговорили передачу F-16, посилення ППО та можливість Норвегії долучитися до фінансування українських оборонних підприємств.

Найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16 - Умєров

Під час Ради Україна-НАТО міністр оборони Рустем Умєров обговорив посилення обороноздатності України з норвезьким колегою Арільдом Грамом. Гі оворили зокрема про винищувачі F16 та фінансування українських оборонних підприємств. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.

Деталі

Умєров розповів, що під час зустрічі з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом він подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України.

Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони.Окремий фокус — авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом

- заявив міністр оборони України. 

Також посадовці обговорили питання розвитку української оборонної промисловості.

Норвегія передасть Україні модернізовані літаки F-16 з більш дальніми ударними можливостями - глава МЗС Норвегії15.04.24, 16:20 • 19712 переглядiв

Зокрема Умєров запросив Норвегію долучитись до "Данської моделі" — прямого фінансування українських оборонних підприємств. Працюємо в цьому напрямку.

Окремо запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування

- підсумував міністр оборони україни. 

Нагадаємо

Уряд Румунії затвердив правові процедури для підготовки українського персоналу з експлуатації F-16 на авіабазі "Фетешть". Це виконання зобов'язання, взятого Румунією на саміті НАТО у Вільнюсі.

Україна, ймовірно, не отримає повної ескадрильї винищувачів F-16 до 2025-го року - WSJ 17.10.24, 10:44 • 12372 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
NATO
Бйорн Арілд Грам
Вільнюс
Норвегія
Румунія
Україна
F-16 Fighting Falcon
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72