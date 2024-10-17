Найближчим часом Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16 - Умєров
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з норвезьким колегою Арільдом Грамом. Обговорили передачу F-16, посилення ППО та можливість Норвегії долучитися до фінансування українських оборонних підприємств.
Під час Ради Україна-НАТО міністр оборони Рустем Умєров обговорив посилення обороноздатності України з норвезьким колегою Арільдом Грамом. Гі оворили зокрема про винищувачі F16 та фінансування українських оборонних підприємств. Про це пише УНН з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.
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Умєров розповів, що під час зустрічі з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом він подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України.
Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони.Окремий фокус — авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F16. Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом
Також посадовці обговорили питання розвитку української оборонної промисловості.
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Зокрема Умєров запросив Норвегію долучитись до "Данської моделі" — прямого фінансування українських оборонних підприємств. Працюємо в цьому напрямку.
Окремо запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування
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