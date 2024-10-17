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Україна, ймовірно, не отримає повної ескадрильї винищувачів F-16 до 2025-го року - WSJ

Київ • УНН

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США змінюють фокус підготовки українських пілотів F-16 на молодших курсантів через брак досвідчених авіаторів зі знанням англійської. Повна ескадрилья з 20 літаків і 40 пілотів очікується не раніше весни-літа 2025 року.

Україна, ймовірно, не отримає повної ескадрильї винищувачів F-16 до 2025-го року - WSJ

США зміщують акцент у підготовці українських пілотів F-16 з досвідчених авіаторів на молодших курсантів. Новий напрямок пов’язаний із нестачею досвідчених українських пілотів із необхідним знанням англійської мови. Пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Україна, ймовірно, не отримає 20 літаків і 40 пілотів до весни чи літа 2025-го.

Незважаючи на те, що США прискорили навчання українськких пілотів до шести-дев’яти місяців, але процес все ж таки "розтягнеться на багато місяців", пише видання.

США зміщують акцент у підготовці українських пілотів F-16 з досвідчених авіаторів на молодших курсантів.

Рішення прийнято через брак досвідчених українських пілотів, які володіють англійською мовою. У США вважають, що молодші кадети можуть бути більш відкритими до західних методів навчання.

Довідка

Навчання українських пілотів проходить у трьох різних місцях: на базі Національної гвардії Морріс в Арізоні, на данській військовій авіабазі Скрідструп та у Румунії.

Близько десятка пілотів пройшли курси, зазначає Wall Street Journal.

Нагадаємо

Уряд Румунії затвердив правові процедури для підготовки українського персоналу з експлуатації F-16 на авіабазі "Фетешть". Це виконання зобов'язання, взятого Румунією на саміті НАТО у Вільнюсі.

За умови, що він не попросить F-15: Байден відреагував на прохання Трампа про військові літаки12.10.24, 01:46 • 32636 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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