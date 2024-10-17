Украина, вероятно, не получит полной эскадрильи истребителей F-16 до 2025-го года - WSJ
Киев • УНН
США меняют фокус подготовки украинских пилотов F-16 на младших курсантов из-за нехватки опытных авиаторов со знанием английского. Полная эскадрилья из 20 самолетов и 40 пилотов ожидается не раньше весны-лета 2025 года.
США смещают акцент в подготовке украинских пилотов F-16 с опытных авиаторов на младших курсантов. Новое направление связано с нехваткой опытных украинских пилотов с необходимым знанием английского языка. Пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Украина, вероятно, не получит 20 самолетов и 40 пилотов до весны или лета 2025-го.
Несмотря на то, что США ускорили обучение украинских пилотов до шести-девяти месяцев, но процесс все же "растянется на много месяцев", пишет издание.
США смещают акцент в подготовке украинских пилотов F-16 с опытных авиаторов на младших курсантов.
Решение принято из-за нехватки опытных украинских пилотов, владеющих английским языком. В США считают, что младшие кадеты могут быть более открытыми к западным методам обучения.
Справка
Обучение украинских пилотов проходит в трех разных местах: на базе Национальной гвардии Моррис в Аризоне, на датской военной авиабазе Скридструп, и в Румынии.
Около десятка пилотов прошли курсы, отмечает Wall Street Journal.
Напомним,
Правительство Румынии утвердило правовые процедуры для подготовки украинского персонала по эксплуатации F-16 на авиабазе "Фетешть". Это выполнение обязательства, взятого Румынией на саммите НАТО в Вильнюсе.
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