Уряд Румунії схвалив положення про умови навчання українців на F-16
Київ • УНН
Уряд Румунії затвердив правові процедури для підготовки українського персоналу з експлуатації F-16 на авіабазі "Фетешть". Це виконання зобов'язання, взятого Румунією на саміті НАТО у Вільнюсі.
У середу, 16 жовтня, уряд Румунії схвалив правові процедури та умови для навчання українського персоналу, який експлуатує літаки F-16. Про це заявив речник уряду Румунії Міхай Константін, повідомляє Digi24, пише УНН.
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За словами Константіна, постанову було ухвалено для виконання "зобов’язання, яке Румунія взяла на саміті НАТО у Вільнюсі".
Уряд затвердив правові процедури та умови підготовки українського персоналу для управління літаками F-16, які проходитимуть на 86-й авіабазі "Фетешть",
Речник зазначив, що таким чином Румунія сприяє наданню українському персоналу необхідних знань для експлуатації, технічного обслуговування та ремонту винищувачів F-16.
У контексті війни, що триває біля кордонів Румунії, надання такої підтримки є інвестицією в національну та союзницьку безпеку, яка може стати сигналом про згуртованість Європейського Союзу, НАТО та країн-партнерів,
Уряд Румунії схвалив законопроєкт щодо передачі Україні системи ППО Patriot02.09.24, 13:57 • 40000 переглядiв