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Уряд Румунії схвалив законопроєкт щодо передачі Україні системи ППО Patriot

Уряд Румунії схвалив законопроєкт щодо передачі Україні системи ППО Patriot

Київ • УНН

 • 39992 перегляди

Румунський уряд схвалив законопроєкт про передачу Україні системи ППО Patriot і направив його до парламенту. Румунія планує замінити подаровану батарею та сплатити близько 60 млн доларів податків і зборів.

У понеділок, 2 вересня, уряд Румунії схвалив проєкт закону, що дозволяє передати Україні систему протиракетної оборони Patriot, і направив його до парламенту для остаточного голосування. про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що влітку Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох діючих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони.

Це буде одна з п’яти таких систем та інших стратегічних одиниць протиповітряної оборони, які країни НАТО обіцяли Києву під час боротьби з вторгненням рф.

Після того, як парламент схвалить закон, уряд зможе видати рішення, яке робить пожертвування оперативним

- пояснив речник уряду Міхай Константін.

Видання вказує, що у проєкті закону передбачається, що Румунія надішле США листи-пропозиції та погодження щодо заміни подарованої батареї та розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів у вигляді податків і зборів.

Нагадаємо

Минулого тижня УНН писав, що Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні системи Patriot. Документ передбачає передачу однієї з семи закуплених у США систем у найсучаснішій конфігурації 3+.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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