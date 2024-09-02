Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине системы ПВО Patriot

В понедельник, 2 сентября, правительство Румынии одобрило проект закона, позволяющий передать Украине систему противоракетной обороны Patriot, и направило его в парламент для окончательного голосования. об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что летом Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны.

Это будет одна из пяти таких систем и других стратегических единиц противовоздушной обороны, которые страны НАТО обещали Киеву во время борьбы с вторжением РФ.

После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет издать решение, которое делает пожертвование оперативным - объяснил представитель правительства Михай Константин.

Издание указывает, что в проекте закона предусматривается, что Румыния направит США письма-предложения и согласования по замене подаренной батареи и рассчитывает уплатить примерно 60 миллионов долларов в виде налогов и сборов.

Напомним,

На прошлой неделе УНН писал, что Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине системы Patriot. Документ предусматривает передачу одной из семи закупленных у США систем в самой современной конфигурации 3+.