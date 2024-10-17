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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство Румынии одобрило положение об условиях обучения украинцев на F-16

Правительство Румынии одобрило положение об условиях обучения украинцев на F-16

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 21:37  •  2182 просмотра

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Правительство Румынии утвердило правовые процедуры для подготовки украинского персонала по эксплуатации F-16 на авиабазе "Фетешть". Это выполнение обязательства, взятого Румынией на саммите НАТО в Вильнюсе.

В среду, 16 октября, правительство Румынии одобрило правовые процедуры и условия для обучения украинского персонала, который эксплуатирует самолеты F-16. Об этом заявил представитель правительства Румынии Михай Константин, сообщает Digi24, пишет УНН.

Детали

По словам Константина, постановление было принято для выполнения "обязательства, которое Румыния взяла на саммите НАТО в Вильнюсе".

Правительство утвердило правовые процедуры и условия подготовки украинского персонала для управления самолетами F-16, которые будут проходить на 86-й авиабазе "Фетешть",

- объяснил он.

Спикер отметил, что таким образом Румыния способствует предоставлению украинскому персоналу необходимых знаний для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта истребителей F-16.

В контексте войны, которая продолжается у границ Румынии, предоставление такой поддержки является инвестицией в национальную и союзническую безопасность, которая может стать сигналом о сплоченности Европейского Союза, НАТО и стран-партнеров,

добавил Константин.

Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине системы ПВО Patriot2 сентября 2024, 10:57 • 39671 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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