Правительство Румынии одобрило положение об условиях обучения украинцев на F-16
Киев • УНН
Правительство Румынии утвердило правовые процедуры для подготовки украинского персонала по эксплуатации F-16 на авиабазе "Фетешть". Это выполнение обязательства, взятого Румынией на саммите НАТО в Вильнюсе.
В среду, 16 октября, правительство Румынии одобрило правовые процедуры и условия для обучения украинского персонала, который эксплуатирует самолеты F-16. Об этом заявил представитель правительства Румынии Михай Константин, сообщает Digi24, пишет УНН.
Детали
По словам Константина, постановление было принято для выполнения "обязательства, которое Румыния взяла на саммите НАТО в Вильнюсе".
Правительство утвердило правовые процедуры и условия подготовки украинского персонала для управления самолетами F-16, которые будут проходить на 86-й авиабазе "Фетешть",
Спикер отметил, что таким образом Румыния способствует предоставлению украинскому персоналу необходимых знаний для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта истребителей F-16.
В контексте войны, которая продолжается у границ Румынии, предоставление такой поддержки является инвестицией в национальную и союзническую безопасность, которая может стать сигналом о сплоченности Европейского Союза, НАТО и стран-партнеров,
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