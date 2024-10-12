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При условии, что он не попросит F-15: Байден отреагировал на просьбу Трампа о военных самолетах

При условии, что он не попросит F-15: Байден отреагировал на просьбу Трампа о военных самолетах

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 22:46  •  1032 просмотра

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Президент США Джо Байден согласился предоставить Дональду Трампу военные самолеты и дополнительную защиту из-за угрозы со стороны Ирана. Байден поручил министерству обороны обеспечить Трампа всем необходимым.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что удовлетворит просьбу кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа о военных самолетах и дополнительной защите в свете якобы угроз со стороны Ирана. Об этом лидер США ответил на вопрос журналиста, говорится на сайте Белого дома, пишет УНН.

При условии, что он не попросит F-15. Я поручил министерству обороны предоставить ему все, о чем он просит, будто он был в это время действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если он подпадает под такую категорию,

- отметил лидер США.

Напомним

Предвыборный штаб Трампа запросил военные самолеты и дополнительные меры безопасности из-за угроз со стороны Ирана. Секретная служба заявляет, что Трамп получает "самый высокий уровень защиты".

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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