При условии, что он не попросит F-15: Байден отреагировал на просьбу Трампа о военных самолетах
Киев • УНН
Президент США Джо Байден согласился предоставить Дональду Трампу военные самолеты и дополнительную защиту из-за угрозы со стороны Ирана. Байден поручил министерству обороны обеспечить Трампа всем необходимым.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что удовлетворит просьбу кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа о военных самолетах и дополнительной защите в свете якобы угроз со стороны Ирана. Об этом лидер США ответил на вопрос журналиста, говорится на сайте Белого дома, пишет УНН.
При условии, что он не попросит F-15. Я поручил министерству обороны предоставить ему все, о чем он просит, будто он был в это время действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если он подпадает под такую категорию,
Напомним
Предвыборный штаб Трампа запросил военные самолеты и дополнительные меры безопасности из-за угроз со стороны Ирана. Секретная служба заявляет, что Трамп получает "самый высокий уровень защиты".