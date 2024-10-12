При условии, что он не попросит F-15: Байден отреагировал на просьбу Трампа о военных самолетах

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что удовлетворит просьбу кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа о военных самолетах и дополнительной защите в свете якобы угроз со стороны Ирана. Об этом лидер США ответил на вопрос журналиста, говорится на сайте Белого дома, пишет УНН.

При условии, что он не попросит F-15. Я поручил министерству обороны предоставить ему все, о чем он просит, будто он был в это время действующим президентом. Он получит все, в чем нуждается, если он подпадает под такую категорию,