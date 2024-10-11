Запити надзвичайні та безпрецедентні: передвиборчий штаб Трампа запросив військові літаки та посилений захист

Передвиборча кампанія кандидата в президенти США Дональда Трампа запросила військові літаки в останні тижні кампанії, розширила обмеження на польоти над його резиденціями та мітингами, встановила балістичне скло в семи штатах, що коливаються, для використання під час кампанії. Про це пише The Washington Post із посиланням на електронні листи та людей, знайомих із цим питанням, передає УНН.

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За інформацією ЗМІ, запити надзвичайні та безпрецедентні - жоден кандидат у недавній історії не перевозився на військових літаках перед виборами. Але запити надійшли після того, як радники передвиборчої кампанії Трампа отримали брифінги, в яких уряд заявив, що Іран все ще активно планує вбити його, згідно з електронними листами, вивченими The Post і людьми, знайомими з цим питанням, які говорили на умовах анонімності, щоб описати делікатні обговорення. За словами людей, радники Трампа стали турбуватися про безпілотники і ракети.

В електронних листах за останні два тижні від керівника кампанії С'юзі Вайлс голові Секретної служби Рональду Л. Роу-молодшому вона висловила невдоволення Секретною службою і сказала, що нещодавно кампанії довелося скасувати публічний захід в останню хвилину через "брак персоналу" в Секретній службі - натомість просто посадивши Трампа в невелику кімнату з репортерами. Вайлс сказала, що кампанія Трампа стикається з труднощами в плануванні через погрози, і очікує провести набагато більше заходів в останні тижні кампанії.

Вона також написала, що уряд США не зміг надати те, що кампанія вважає досить великим планом щодо захисту Трампа. Представник Майкл Волц (республіканець від Флориди), союзник Трампа, також написав листа до Секретної служби з проханням надати військові літаки або додатковий захист для приватного літака Трампа, згідно з копією листа, розглянутої The Post.

Даніель Альварес, прес-секретар Трампа, відмовилася від коментарів.

Чиновники Секретної служби не відповіли на конкретні запитання про обговорення з передвиборчою кампанією Трампа, але прес-секретар Ентоні Гульєльмі заявив у своїй заяві, що Трамп отримує "найвищий рівень захисту". У листі передвиборчої кампанії Роу сказав, що уряд оцінює, що може бути надано.

"Міністерство оборони регулярно надає допомогу колишньому президенту, включно зі знешкодженням вибухонебезпечних предметів, кінологічними підрозділами і повітряними перевезеннями", - сказав Гульєльмі. Секретна служба також вводить тимчасові обмеження на польоти "над резиденцією колишнього президента і під час його поїздок", - додав він. "Крім того, колишній президент отримує найвищий рівень технічних засобів безпеки, включно з безпілотними літальними апаратами, системами протидії безпілотним повітряним засобам спостереження, балістикою та іншими передовими технологічними системами".

Уперше про запити повідомила в п'ятницю газета New York Times.

Колишні чиновники США заявили, що їм невідомо про те, щоб будь-який кандидат у президенти отримував військовий літак. Одна людина, яка служила в кількох республіканських адміністраціях на керівних посадах, сказала, що було б "екстраординарним" для Секретної служби задовольнити такий запит.

Опонентка Трампа, віцепрезидентка Камала Гарріс, отримує захист від морської піхоти США як віцепрезидентка і літає на Air Force Two, який є військовим літаком.

Кандидат від республіканців уже почав подорожувати на додаткових літаках, і чиновники також вживають запобіжних заходів, розділяючи його кортеж час від часу і розміщуючи Трампа в непримітних літаках, на борту яких немає його імені, замість його давнього літака 757.

Видання зазначає, що запити загострюють багатомісячну битву між командою Трампа і Секретною службою, яка посилилася після двох замахів на колишнього президента. Задоволення таких запитів для кандидата в президенти було б безпрецедентним, особливо військовий літак для перевезення Трампа. Якби адміністрація надала такі активи, це надало б Трампу особливого вигляду в останні місяці, якого ніколи не було в жодного претендента, - і візуально нагадувало б виборцям щодня, що він перебуває під загрозою.