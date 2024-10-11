Запросы необычайны и беспрецедентны: предвыборный штаб Трампа запросил военные самолеты и усиленную защиту

Предвыборная кампания кандидата в президенты США Дональда Трампа запросила военные самолеты в последние недели кампании, расширила ограничения на полеты над его резиденциями и митингами, установила баллистическое стекло в семи колеблющихся штатах для использования в ходе кампании. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на электронные письма и людей, знакомых с этим вопросом, передает УНН.

Детали

По информации СМИ, запросы необычайны и беспрецедентны — ни один кандидат в недавней истории не перевозился на военных самолетах перед выборами. Но запросы поступили после того, как советники предвыборной кампании Трампа получили брифинги, в которых правительство заявило, что Иран все еще активно замышляет убить его, согласно электронным письмам, изученным The Post и людьми, знакомыми с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности, чтобы описать деликатные обсуждения. По словам людей, советники Трампа стали беспокоиться о беспилотниках и ракетах.

В электронных письмах за последние две недели от руководителя кампании Сьюзи Уайлс главе Секретной службы Рональду Л. Роу-младшему она выразила недовольство Секретной службой и сказала, что недавно кампании пришлось отменить публичное мероприятие в последнюю минуту из-за "нехватки персонала" в Секретной службе — вместо этого просто посадив Трампа в небольшую комнату с репортерами. Уайлс сказала, что кампания Трампа сталкивается с трудностями в планировании из-за угроз, и ожидает провести гораздо больше мероприятий в последние недели кампании.

Она также написала, что правительство США не смогло предоставить то, что кампания считает достаточно обширным планом по защите Трампа. Представитель Майкл Уолц (республиканец от Флориды), союзник Трампа, также написал письмо в Секретную службу с просьбой предоставить военные самолеты или дополнительную защиту для частного самолета Трампа, согласно копии письма, рассмотренной The Post.

Даниэль Альварес, пресс-секретарь Трампа, отказалась от комментариев.

Чиновники Секретной службы не ответили на конкретные вопросы о обсуждениях с предвыборной кампанией Трампа, но пресс-секретарь Энтони Гульельми заявил в своем заявлении, что Трамп получает "самый высокий уровень защиты". В письме предвыборной кампании Роу сказал, что правительство оценивает, что может быть предоставлено.

"Министерство обороны регулярно оказывает помощь бывшему президенту, включая обезвреживание взрывоопасных предметов, кинологические подразделения и воздушные перевозки", — сказал Гульельми. Секретная служба также вводит временные ограничения на полеты "над резиденцией бывшего президента и во время его поездок", — добавил он. "Кроме того, бывший президент получает самый высокий уровень технических средств безопасности, включая беспилотные летательные аппараты, системы противодействия беспилотным воздушным средствам наблюдения, баллистику и другие передовые технологические системы".

Впервые о запросах сообщила в пятницу газета New York Times.

Бывшие чиновники США заявили, что им неизвестно о том, чтобы какой-либо кандидат в президенты получал военный самолет. Один человек, служивший в нескольких республиканских администрациях на руководящих должностях, сказал, что было бы "экстраординарным" для Секретной службы удовлетворить такой запрос.

Оппонент Трампа, вице-президент Камала Харрис, получает защиту от морской пехоты США как вице-президент и летает на Air Force Two, который является военным самолетом.

Кандидат от республиканцев уже начал путешествовать на дополнительных самолетах, и чиновники также принимают меры предосторожности, разделяя его кортеж время от времени и размещая Трампа в неприметных самолетах, на борту которых нет его имени, вместо его давнего самолета 757.

Издание отмечает, что запросы обостряют многомесячную битву между командой Трампа и Секретной службой, которая усилилась после двух покушений на бывшего президента. Удовлетворение таких запросов для кандидата в президенты было бы беспрецедентным, особенно военный самолет для перевозки Трампа. Если бы администрация предоставила такие активы, это придало бы Трампу особый облик в последние месяцы, которого никогда не было ни у одного претендента, — и визуально напоминало бы избирателям каждый день, что он находится под угрозой.