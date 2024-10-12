За умови, що він не попросить F-15: Байден відреагував на прохання Трампа про військові літаки
Київ • УНН
Президент США Джо Байден погодився надати Дональду Трампу військові літаки та додатковий захист через загрози з боку Ірану. Байден доручив міністерству оборони забезпечити Трампа всім необхідним.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден розповів, що задовольнить прохання кандидата на пост глави держави від республіканців Дональда Трампа про військові літаки та додатковий захист у світлі нібито загроз з боку Ірану. Про це лідер США відповів на запитання журналіста, йдеться на сайті Білого дому, пише УНН.
За умови, що він не попросить F-15. Я доручив міністерству оборони надати йому все, про що він просить, ніби він був на цей час чинним президентом. Він отримає все, чого потребує, якщо він підпадає під таку категорію,
Нагадаємо
Передвиборчий штаб Трампа запросив військові літаки та додаткові заходи безпеки через загрози з боку Ірану. Секретна служба заявляє, що Трамп отримує "найвищий рівень захисту".