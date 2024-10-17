В ближайшее время Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 - Умеров

Во время Совета Украина-НАТО министр обороны Рустем Умеров обсудил усиление обороноспособности Украины с норвежским коллегой Арильдом Грамом. Говорили в частности об истребителях F16 и финансировании украинских оборонных предприятий. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.

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Умеров рассказал, что во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом он поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины.

Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны. отдельный фокус - авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время

Также чиновники обсудили вопросы развития украинской оборонной промышленности.

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В частности Умеров пригласил Норвегию присоединиться к «Датской модели» - прямому финансированию украинских оборонных предприятий. Работаем в этом направлении.

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