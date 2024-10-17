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В ближайшее время Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 - Умеров

В ближайшее время Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16 - Умеров

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 13:55  •  1816 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с норвежским коллегой Арильдом Грамом. Обсудили передачу F-16, усиление ПВО и возможность Норвегии присоединиться к финансированию украинских оборонных предприятий.

Во время Совета Украина-НАТО министр обороны Рустем Умеров обсудил усиление обороноспособности Украины с норвежским коллегой Арильдом Грамом. Говорили в частности об истребителях F16 и финансировании украинских оборонных предприятий. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.

Детали

Умеров рассказал, что во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом он поблагодарил норвежское правительство и народ за беспрецедентную поддержку Украины.

Обсудили текущую ситуацию на фронте и наши потребности, в частности в дальнобойном оружии. Достигли конкретных договоренностей по укреплению нашей противовоздушной обороны. отдельный фокус - авиационная составляющая. В частности, усиление наших возможностей истребителями F16. Норвегия продолжит поддержку и предоставит Украине шесть самолетов в ближайшее время

- заявил министр обороны Украины. 

Также чиновники обсудили вопросы развития украинской оборонной промышленности.

Норвегия передаст Украине модернизированные самолеты F-16 с более дальними ударными возможностями - глава МИД Норвегии15 апреля 2024, 13:20 • 19519 просмотров

В частности Умеров пригласил Норвегию присоединиться к «Датской модели» - прямому финансированию украинских оборонных предприятий. Работаем в этом направлении.

Отдельно предложил Норвегии взять «шефство» над одной из бригад ВСУ по образцу Франции, которое включает тренировки и комплектование

- подытожил министр обороны Украины. 

Напомним,

Правительство Румынии утвердило правовые процедуры для подготовки украинского персонала по эксплуатации F-16 на авиабазе «Фетешть». Это выполнение обязательства, взятого Румынией на саммите НАТО в Вильнюсе.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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