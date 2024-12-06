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Канада открывает консульства в Арктике: что стоит за решением

Канада открывает консульства в Арктике: что стоит за решением

Киев  •  УНН

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Канада объявила об открытии новых консульств на Аляске и в Гренландии для углубления арктического партнерства. Решение направлено на улучшение отношений с США и усиление сотрудничества с северными союзниками НАТО.

Канада объявила об открытии двух новых консульств в Арктике - на Аляске и в Гренландии, а также о назначении посла в этом регионе. Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Открытие дипломатической миссии в Анкоридже, Аляска, считается ключевым шагом для урегулирования отношений между Канадой и избранным президентом США Дональдом Трампом. Эти отношения в последнее время обострились из-за его намерения ввести высокие тарифы и давление по усилению пограничной безопасности.

"Канада должна быть сильной в североамериканской Арктике, и это требует более глубокого сотрудничества со своим крупнейшим союзником, Соединенными Штатами", - заявила в документе министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Канада считает важным сохранение тесных связей с пятью северными союзниками, входящими в НАТО. Для этого будет инициирован диалог по безопасности в Арктике с министрами иностранных дел стран-партнеров в этом регионе.

Напомним

Канада готовится к увеличению потока мигрантов из США после победы Трампа.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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