Канада лоббирует разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием
Киев • УНН
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия по целям в рф. США заявили, что Украине не нужно разрешение для ударов по рф собственным оружием.
Канада пытается убедить другие государства в необходимости предоставить Киеву разрешение бить дальнобойным оружием по целям на территории рф, рассказала министр иностранных дел страны Мелани Жоли заявила в Монреале, где проходила конференция по Формуле мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".
Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию
Напомним
кремлевский диктатор владимир путин пригрозил, что российское министерство обороны готовит различные варианты реакции на возможную поддержку США и союзников по НАТО, если они помогут Украине нанести удары в глубину рф.
В Госдепе США тем временем заявляли, что Украине не нужно разрешение для ударов по целям в россии собственным оружием. США рассматривают дополнительные инструменты поддержки Украины, но не комментируют ограничения на дальнобойные удары.