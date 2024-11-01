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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Канада лоббирует разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием

Канада лоббирует разрешение на удары по территории рф дальнобойным оружием

Киев  •  УНН

07:08 • 3483 просмотра

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия по целям в рф. США заявили, что Украине не нужно разрешение для ударов по рф собственным оружием.

Канада пытается убедить другие государства в необходимости предоставить Киеву разрешение бить дальнобойным оружием по целям на территории рф, рассказала министр иностранных дел страны Мелани Жоли заявила в Монреале, где проходила конференция по Формуле мира. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию

- заявила Мелани Жоли.

Напомним 

кремлевский диктатор владимир путин пригрозил, что российское министерство обороны готовит различные варианты реакции на возможную поддержку США и союзников по НАТО, если они помогут Украине нанести удары в глубину рф.

  В Госдепе США тем временем заявляли, что Украине не нужно разрешение для ударов по целям в россии собственным оружием. США рассматривают дополнительные инструменты поддержки Украины, но не комментируют ограничения на дальнобойные удары.  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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