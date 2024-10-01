Україна не потребує дозволу США для ударів вглиб росії, вони можуть бити зброєю власного виробництва - Держдеп

Україні не потрібен дозвіл CША, щоб завдавати ударів у відповідь по цілях углиб Росії, адже вона може використовувати зброю, яку виготовляє самостійно. Про це на брифінгу 30 вересня заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер. Про це повідомляє Голос Америки, пише УНН.

Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку виготовили самостійно, а її багато. Подивіться на програми, які вони запровадили протягом останнього року. А також, якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки. Тож Україна має величезну кількість засобів для захисту,

Водночас він зазначив, що США "завжди дивляться на додаткові інструменти", які можуть надати Україні.

При цьому речник Держдепу прямо не відповів на запитання журналістів, чому США не знімають обмеження на далекобійні удари вглиб Росії американським озброєнням.

Ми розглядаємо всі можливості, всю тактику та всю підтримку, яку ми надаємо Україні в цілому, і коли ми затверджуємо будь-яку нову систему озброєння чи будь-яку нову тактику, ми дивимось, як це вплине на все поле бою і всю стратегію України. І це те, що ми продовжимо робити,