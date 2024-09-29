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Двопартійний комітет у США закликає до перегляду стратегії щодо росії

Київ • УНН

 • 52120 перегляди

Двопартійний комітет у США закликає визнати росію постійною загрозою та переглянути стратегію. Пропонується масивна допомога Україні та підготовка до довгострокового протистояння з рф.

Представники Республіканської та Демократичної партії закликали уряд США відмовилися від статус-кво, що склався після завершення Холодної війни у ​​відносинах з рф, та визначити москву постійною загрозою глобальній безпеці. Про це повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

Гельсінська комісія стверджує, що Вашингтон повинен переосмислити свій підхід до росії, як це було зроблено щодо Китаю за останні кілька років, та відповідно розподілити ресурси.

Пріоритетним напрямком стратегії, викладеної в доповіді, є забезпечення перемоги України в оборонній війні проти росії. Комісія закликає до "масивної" військової та гуманітарної допомоги Києву та дозволу збройним силам України завдавати ударів глибоко в Росію зброєю, наданою США,

- йдеться у повідомленні.

Пропозиції доповіді йдуть далі, ніж зобов'язання адміністрації Байдена щодо України, і суперечать позиціям колишнього президента Трампа, кандидата від республіканців, та його союзників у Конгресі.

Республіканський голова Гельсінського комітету, представник Джо Вілсон (Південна Кароліна), відкинув можливість того, що Трамп досягне угоди з путіним. "Для мене немає сумнівів, що Дональд Трамп побачить нещирість військового злочинця путіна", - сказав Вілсон виданню. "путін - не той, з ким можна досягти суттєвої угоди, яка б витримала".

Доповідь закликає США готуватися до довгострокового протистояння, розуміючи, що росія має багатовікову історію насильницького імперіалізму щодо своїх сусідів, Європи та світу в цілому.

Висновки здаються очевидними з огляду на масштаби порушень москвою міжнародного права та норм, включаючи захоплення Криму та окупацію Донбасу в 2014 році, повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, вторгнення та окупацію Грузії в 2008 році, атаки кремля на політичних дисидентів вдома та за кордоном, втручання у вибори США та інших демократичних країн,

- зазначає видання.

Доповідь закликає відмовитися від 30-річної помилкової політики, яка вважала, що співпраця з росією та економічні стимули пом'якшать її поведінку.

Гельсінська доповідь рекомендує не ігнорувати ядерні загрози росії, але вирішувати цю проблему "здоровим глуздом". Доповідь закликає розробити план реагування на можливі ядерні загрози та атаки.

Загалом, доповідь виступає за повну взаємодію США з союзниками по всьому світу, особливо з країнами, які знаходяться на передовій російської агресії, маніпуляцій та примусу. Це включає заклики до збільшення військової підтримки, економічних інвестицій, допомоги у розвитку та зосередження на "м'якій силі", такій як освіта та обміни між людьми.

"Пропозиції капітуляції": Гарріс заявила, що дехто у США намагається примусити Україну віддати території рф26.09.24, 23:52 • 19050 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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