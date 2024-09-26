"Пропозиції капітуляції": Гарріс заявила, що дехто у США намагається примусити Україну віддати території рф

Віцепрезидентка та кандидатка у президенти США Камала Гарріс заявила, деякі люди в США змушують Україну віддати свої території рф, але ці пропозиції дуже подібні до пропозицій російського диктатора володимира путіна і не є пропозиціями миру – це пропозиції до капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним. Про це Гарріс заявила під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Дехто в нашій країні намагається примусити Україну віддати значні території, а також вимагають, щоб Україна погодилася на нейтралітет і облишила свої безпекові зв’язки з іншими країнами. Ці пропозиції дуже подібні до пропозицій путіна. Але це не є пропозиціями миру – це пропозиції до капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним - сказала Гарріс.

Вона заявила про непохитну підтримку України та про те, що буде докладати зусиль для того, щоб Україна перемогла у цій війні.

"Ми продовжуємо виконувати роль глобального лідера. Ми повинні співпрацювати з нашими союзниками і партнерами. Ми маємо захищати демократичні цінності і протистояти агресорам. Американський народ дуже добре знає, що означає свобода і незалежність. Агресія путіна – це не лише атака на народ України – це також атака на фундаментальні поняття, такі як суверенітет і територіальна цілісність", - додала Гарріс.

Раніше

Гарріс заявила, що якщо дозволити диктаторам таким як путін безкарно захоплювати чужі території, то вони будуть продовжувати, і путін може націлюватися на Польщу, на країни Балтії та інших союзників НАТО.

Контекст

Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс розкрив деталі плану Трампа щодо завершення війни в Україні. План передбачає створення демілітаризованої зони та відмову України від вступу до НАТО.

Зеленський про мирний план Трампа: не можу цього зрозуміти, оскільки немає деталей

Згодом Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний "мирний план" Дональда Трампа, який нещодавно розкрив кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс. На думку Зеленського, його реалізація може загрожувати глобальним конфліктом.

"Здається, його меседж полягає в тому, що Україна повинна принести жертву. Це повертає нас до питання про ціну і про те, хто її заплатить. Ідея про те, що світ повинен закінчити цю війну коштом України, є неприйнятною", - зазначив Володимир Зеленський.