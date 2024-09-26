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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Предложения капитуляции": Харрис заявила, что кое-кто в США пытается принудить Украину отдать территории рф

"Предложения капитуляции": Харрис заявила, что кое-кто в США пытается принудить Украину отдать территории рф

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 20:52  •  3963 просмотра

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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что предложения отдать территории Украины россии является капитуляцией, а не миром. Она подтвердила непоколебимую поддержку Украины и подчеркнула важность защиты демократических ценностей.

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис заявила, некоторые люди в США заставляют Украину отдать свои территории рф, но эти предложения очень похожи на предложения российского диктатора владимира путина и не являются предложениями мира - это предложения к капитуляции, что является опасным и неприемлемым. Об этом Харрис заявила во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Некоторые в нашей стране пытаются заставить Украину отдать значительные территории, а также требуют, чтобы Украина согласилась на нейтралитет и оставила свои связи по безопасности с другими странами. Эти предложения очень похожи на предложения путина. Но это не являются предложениями мира - это предложения к капитуляции, что является опасным и неприемлемым 

- сказала Харрис.

Она заявила о непоколебимой поддержке Украины и о том, что будет прилагать усилия для того, чтобы Украина победила в этой войне.

"Мы продолжаем выполнять роль глобального лидера. Мы должны сотрудничать с нашими союзниками и партнерами. Мы должны защищать демократические ценности и противостоять агрессорам. Американский народ очень хорошо знает, что означает свобода и независимость. Агрессия путина - это не только атака на народ Украины - это также атака на фундаментальные понятия, такие как суверенитет и территориальная целостность", - добавила Харрис.

Ранее

Харрис заявила, что если позволить диктаторам таким как путин безнаказанно захватывать чужие территории, то они будут продолжать, и путин может нацеливаться на Польшу, на страны Балтии и других союзников НАТО.

Контекст

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали плана Трампа по завершению войны в Украине. План предусматривает создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от вступления в НАТО.  

Зеленский о мирном плане Трампа: не могу этого понять, поскольку нет деталей15 сентября 2024, 17:21 • 69532 просмотра

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятный "мирный план" Дональда Трампа, который недавно раскрыл кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс. По мнению Зеленского, его реализация может угрожать глобальным конфликтом.

"Кажется, его месседж заключается в том, что Украина должна принести жертву. Это возвращает нас к вопросу о цене и о том, кто ее заплатит. Идея о том, что мир должен закончить эту войну за счет Украины, является неприемлемой", - отметил Владимир Зеленский.

Павел Башинский

Павел Башинский

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