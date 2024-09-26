путін може цілитися на Польщу, країни Балтії - Гарріс

Віцепрезидент США та кандидат у президенти Камала Гарріс заявила, що якщо дозволити диктаторам таким як путін безкарно захоплювати чужі території, то вони будуть продовжувати, і путін може націлюватися на Польщу, на країни Балтії та інших союзників НАТО. Про це Гарріс заявила під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

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Ми повинні захищати наші демократичні цінності і протистояти агресору. Ми повинні підтримувати міжнародний порядок. Кожен з цих принципів зараз піддається небезпеці в Україні. Саме тому боротьба України має значення для народу Америки. Український народ хоробро захищає свою країну, свою демократію. Агресія путіна - це не тільки атака на народ України - це також атака на фундаментальні поняття, такі як суверенітет і територіальна цілісність. (...) Історія продемонструвала, що якщо ми дозволимо агресору такому, як путін, захоплювати безкарно чужі території, то вони будуть продовжувати це. путін може вже цілитися на Польщу, країни Балтії та інших союзників НАТО - сказала Гарріс.

Вона зазначила, що США підтримує Україну не через благодійність, а через те, що це в стратегічних інтересах США.

Ми будемо продовжувати надавати допомогу, яка необхідна Україні, щоб добити успіху на полі бою, про що свідчить важливе оголошення президента Байдена. (...) Я чітко окреслила свою позицію: путін почав цю війну і він може її закінчити, якщо він просто виведе свої війська з України. Він продемонстрував, що немає наміру цього робити і замість цього продовжує наносити удари по цивільній інфраструктурі, тероризує народ України. Ніщо не може покласти кінець цієї війни без участі України, однак є такі в нашій країні, які хочуть, щоб Україна відмовилася від значної частини своєї суверенної території, які вимагають, щоб Україна погодилася на нейтралітет. Ці пропозиції такі ж самі, як і пропозиції путіна. Це не пропозиція по відношенню до миру. Це пропозиція про капітуляцію, що небезпечно та неприйнятно - додала Гарріс.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президенткою та кандидаткою в президенти США Камалою Гарріс.

Зеленський зустрівся з Камалою Гарріс