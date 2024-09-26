путин может целиться на Польшу, страны Балтии - Харрис

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис заявила, что если позволить диктаторам таким как путин безнаказанно захватывать чужие территории, то они будут продолжать, и путин может нацеливаться на Польшу, на страны Балтии и других союзников НАТО. Об этом Харрис заявила во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

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Мы должны защищать наши демократические ценности и противостоять агрессору. Мы должны поддерживать международный порядок. Каждый из этих принципов сейчас подвергается опасности в Украине. Именно поэтому борьба Украины имеет значение для народа Америки. Украинский народ храбро защищает свою страну, свою демократию. Агрессия путина - это не только атака на народ Украины - это также атака на фундаментальные понятия, такие как суверенитет и территориальная целостность. (...) История продемонстрировала, что если мы позволим агрессору такому, как путин, захватывать безнаказанно чужие территории, то они будут продолжать это. путин может уже целиться на Польшу, страны Балтии и других союзников НАТО - сказала Харрис.

Она отметила, что США поддерживает Украину не из-за благотворительности, а из-за того, что это в стратегических интересах США.

Мы будем продолжать оказывать помощь, которая необходима Украине, чтобы добиться успеха на поле боя, о чем свидетельствует важное объявление президента Байдена. (...) Я четко обозначила свою позицию: путин начал эту войну и он может ее закончить, если он просто выведет свои войска из Украины. Он продемонстрировал, что не намерен этого делать и вместо этого продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, терроризирует народ Украины. Ничто не может положить конец этой войне без участия Украины, однако есть такие в нашей стране, которые хотят, чтобы Украина отказалась от значительной части своей суверенной территории, которые требуют, чтобы Украина согласилась на нейтралитет. Эти предложения такие же, как и предложения путина. Это не предложение по отношению к миру. Это предложение о капитуляции, что опасно и неприемлемо - добавила Харрис.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис.

Зеленский встретился с Камалой Харрис