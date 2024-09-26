Зеленский встретился с Камалой Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис, передает УНН.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, а также уже провел встречу с президентом США Джо Байденом.

Как сообщал УНН, Зеленский заявлял, что собирается представить План победы Украины президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост президента США - Трампу и Харрис.

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