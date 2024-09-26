Зеленский встретился с Камалой Харрис
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис. Ранее он встретился с Джо Байденом и планирует представить План победы Украины американскому руководству.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом и кандидатом в президенты США Камалой Харрис, передает УНН.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, а также уже провел встречу с президентом США Джо Байденом.
Как сообщал УНН, Зеленский заявлял, что собирается представить План победы Украины президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост президента США - Трампу и Харрис.
Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине на 2,4 млрд долларов26 сентября 2024, 19:09 • 9373 просмотра