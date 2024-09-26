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Зеленський зустрівся з Камалою Гарріс

Зеленський зустрівся з Камалою Гарріс

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віце-президенткою США Камалою Гарріс. Раніше він зустрівся з Джо Байденом та планує представити План перемоги України американському керівництву.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президенткою та кандидаткою в президенти США Камалою Гарріс, передає УНН.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім, а також вже провів зустріч із президентом США Джо Байденом.

Як повідомляв УНН, Зеленський заявляв, що збирається представити План перемоги України президенту США Джо Байдену, а також кандидатам на пост президента США - Трампу та Гарріс.

Байден підтвердив виділення пакету військової допомоги Україні на 2,4 млрд доларів26.09.24, 22:09 • 29541 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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