Зеленский о мирном плане Трампа: не могу этого понять, поскольку нет деталей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает плана Дональда Трампа, который обещает завершить российско-украинскую войну в случае победы на выборах в ноябре. Об этом Зеленский заявил в интервью Фариду Закарии на CNN, передает УНН.

Я сегодня не могу этого понять (в чем заключается план Трампа по завершению войны - ред.), поскольку нет деталей, что он думает и что это значит. Так что моя позиция, что предвыборный период и предвыборные месседжи - это предвыборные месседжи. Иногда они не совсем реалистичны. Поэтому, я думаю, что эти месседжи могут тревожить нас, весь наш народ, но я говорил по телефону с Дональдом Трампом и он сказал, что очень нас поддерживает. У нас был хороший разговор. Он будет нас очень поддерживать. Он понимает, как трудно выжить во время войны, и он будет делать все, чтобы укрепить Украину. Это прекрасно, что это звучит именно так, но именно поэтому я хочу поделиться этим планом, чтобы услышать его реакцию, - сказал Зеленский.

Напомним

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали плана Трампа по завершению войны в Украине. План предусматривает создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от вступления в НАТО.