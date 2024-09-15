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Зеленський про мирний план Трампа: не можу цього зрозуміти, оскільки немає деталей

Київ • УНН

 • 69691 перегляди

Президент України заявив, що не розуміє план Трампа щодо завершення війни через відсутність деталей. Зеленський наголосив, що мав телефонну розмову з Трампом, який обіцяв підтримку Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не розуміє плана Дональда Трампа, який обіцяє завершити російсько-українську війну у разі перемоги на виборах в листопаді. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, передає УНН.

Я на сьогодні не можу цього зрозуміти (у чому полягає план Трампа щодо завершення війни - ред.), оскільки немає деталей, що він думає та що це означає. Отже моя позиція, що передвиборчий період і передвиборчі меседжі – це передвиборчі меседжі. Інколи вони не зовсім реалістичні. Тому, я думаю, що ці меседжі можуть тривожити нас, увесь наш народ, але я говорив телефоном із Дональдом Трампом і він сказав, що дуже нас підтримує. В нас була гарна розмова. Він буде нас дуже підтримувати. Він розуміє, як важко вижити під час війни, і він робитиме усе, аби зміцнити Україну. Це чудово, що це звучить саме так, але саме тому я хочу поділитися цим планом, щоб почути його реакцію,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс розкрив деталі плану Трампа щодо завершення війни в Україні. План передбачає створення демілітаризованої зони та відмову України від вступу до НАТО.

Павло Башинський

Павло Башинський

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