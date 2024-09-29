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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двухпартийный комитет в США призывает к пересмотру стратегии в отношении россии

Двухпартийный комитет в США призывает к пересмотру стратегии в отношении россии

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 20:34  •  2912 просмотра

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Двухпартийный комитет в США призывает признать россию постоянной угрозой и пересмотреть стратегию. Предлагается массивная помощь Украине и подготовка к долгосрочному противостоянию с рф.

Представители Республиканской и Демократической партии призвали правительство США отказались от статус-кво, сложившегося после завершения Холодной войны в отношениях с рф, и определить москву постоянной угрозой глобальной безопасности. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Хельсинкская комиссия утверждает, что Вашингтон должен переосмыслить свой подход к россии, как это было сделано в отношении Китая за последние несколько лет, и соответственно распределить ресурсы.

Приоритетным направлением стратегии, изложенной в докладе, является обеспечение победы Украины в оборонительной войне против россии. Комиссия призывает к "массивной" военной и гуманитарной помощи Киеву и разрешению вооруженным силам Украины наносить удары глубоко в россию оружием, предоставленным США,

- говорится в сообщении.

Предложения доклада идут дальше, чем обязательства администрации Байдена по Украине, и противоречат позициям бывшего президента Трампа, кандидата от республиканцев, и его союзников в Конгрессе.

Республиканский председатель Хельсинкского комитета, представитель Джо Уилсон (Южная Каролина), отверг возможность того, что Трамп достигнет соглашения с путиным. "Для меня нет сомнений, что Дональд Трамп увидит неискренность военного преступника путина", - сказал Уилсон изданию. "путин - не тот, с кем можно достичь существенной сделки, которая бы выдержала".

Доклад призывает США готовиться к долгосрочному противостоянию, понимая, что Россия имеет многовековую историю насильственного империализма в отношении своих соседей, Европы и мира в целом.

Выводы кажутся очевидными, учитывая масштабы нарушений москвой международного права и норм, включая захват Крыма и оккупацию Донбасса в 2014 году, полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, вторжение и оккупацию Грузии в 2008 году, атаки кремля на политических диссидентов дома и за рубежом, вмешательство в выборы США и других демократических стран,

- отмечает издание.

Доклад призывает отказаться от 30-летней ошибочной политики, которая считала, что сотрудничество с Россией и экономические стимулы смягчат ее поведение.

Хельсинкский доклад рекомендует не игнорировать ядерные угрозы россии, но решать эту проблему "здравым смыслом". Доклад призывает разработать план реагирования на возможные ядерные угрозы и атаки.

В общем, доклад выступает за полное взаимодействие США с союзниками по всему миру, особенно со странами, которые находятся на передовой российской агрессии, манипуляций и принуждения. Это включает призывы к увеличению военной поддержки, экономических инвестиций, помощи в развитии и сосредоточение на "мягкой силе", такой как образование и обмены между людьми.

"Предложения капитуляции": Харрис заявила, что кое-кто в США пытается принудить Украину отдать территории рф26 сентября 2024, 20:52 • 17691 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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