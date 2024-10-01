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Украина не нуждается в разрешении США для ударов вглубь россии, они могут бить оружием собственного производства - Госдеп

Украина не нуждается в разрешении США для ударов вглубь россии, они могут бить оружием собственного производства - Госдеп

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 03:06  •  7003 просмотра

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Госдеп США заявил, что Украине не нужно разрешение для ударов по целям в россии собственным оружием. США рассматривают дополнительные инструменты поддержки Украины, но не комментируют ограничения на дальнобойные удары.

Украине не нужно разрешение США, чтобы наносить ответные удары по целям вглубь россии, ведь она может использовать оружие, которое производит самостоятельно. Об этом на брифинге 30 сентября заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН.

Они являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое изготовили самостоятельно, а его много. Посмотрите на программы, которые они ввели в течение последнего года. А также, если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов по российским целям через границу, из которых проводятся атаки. Поэтому Украина имеет огромное количество средств для защиты,

- сказал чиновник.

В то же время он отметил, что США "всегда смотрят на дополнительные инструменты", которые могут предоставить Украине.

При этом представитель Госдепа прямо не ответил на вопрос журналистов, почему США не снимают ограничения на дальнобойные удары вглубь России американским вооружением.

Мы рассматриваем все возможности, всю тактику и всю поддержку, которую мы предоставляем Украине в целом, и когда мы утверждаем любую новую систему вооружения или любую новую тактику, мы смотрим, как это повлияет на все поле боя и всю стратегию Украины. И это то, что мы продолжим делать,

- сказал Миллер.

Он напомнил, что во время визита президента Украины Владимира Зеленскогов США президент Джо Байден анонсировал дополнительную военную помощь для Украины.

Двухпартийный комитет в США призывает к пересмотру стратегии в отношении россии29 сентября 2024, 20:34 • 50785 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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