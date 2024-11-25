Сибига посетит заседание G7 в Италии: запланированы встречи с Блинкеном и Боррелем
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принимает участие в заседании G7 в Италии 25-26 ноября. Запланированы переговоры с представителями США, ЕС и других стран по поддержке Украины на фоне агрессии рф.
Министр иностранных дел Андрей Сибига в течение двух дней посещает Италию для участия в заседании G7, где проведет ряд двусторонних переговоров. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.
25-26 ноября министр иностранных дел Андрей Сибига по поручению Президента Владимира Зеленского посетит Италию для участия в министерском заседании Группы семи
Отмечается, что сегодня Сибига проведет ряд двусторонних переговоров с итальянским коллегой Антони Таяни, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел стран "Глобального юга".
В МИД уточнили, что Сибига уже провел встречу с государственным министром иностранных дел Катара Мохамедом Бин Абдулазиз Аль-Хулайфи, где обсудили энергетические потребности Украины.
Завтра, 26 ноября, Сибига примет участие в специальной сессии министерской встречи Группы семи, посвященной Украине, а также ряд двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро, главой МИД Канады Мелани Жоли, главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"Ключевой темой переговоров станет укрепление поддержки Украины на фоне недавних агрессивных шагов рф, в частности привлечение к агрессии войск КНДР, обстрела Украины баллистической ракетой средней дальности, воздушного террора против гражданских людей, критической инфраструктуры и энергосистемы", - отметили в МИД.
Напомним
Министры иностранных дел стран G7 встречаются во Фьюджи и Ананьи в Италии, чтобы обсудить в том числе вопрос войны рф против Украины, на встрече ожидается глава МИД Украины Андрей Сибига.