К Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединилось уже более 30 стран - Ермак

К Международной коалиции за возвращение украинских детей, которую возглавляют Украина и Канада, уже присоединилось 33 страны. об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По словам Ермака, к Коалиции уже присоединились: Албания, Грузия, Польша, США, Великобритания, Чехия, Италия, Молдова, Румыния, Германия, Литва и ряд других стран.

Руководитель Офиса президента также поблагодарил министра иностранных дел Канады Мелани Жоли за инициативу по созданию Международной коалиции.

Уверен, что имея такую поддержку международных партнеров, Международная коалиция качественно приумножит усилия инициативы Президента Bring Kids Back UA и обеспечит реализацию пункта 4 Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц" - подчеркнул Андрей Ермак.

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Напомним

В Европейском парламенте призвали международные гуманитарные организации активизировать усилия по возвращению украинских детей, принудительно вывезенных в Россию.