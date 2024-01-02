До України повернули юнака, якого два роки назад росіяни незаконно вивезли з Маріуполя до рф
Київ • УНН
Хлопця лише зараз повернули до України після того, як його вивезли до москви з окупованого Маріуполя у 2022 році.
До України повернули хлопця, якого у квітні 2022 року незаконно вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя до росії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
Деталі
Ця історія розпочалася у квітні 2022 року. 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли із тимчасово окупованого Маріуполя під москву. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування
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Зазначається, що напередодні Нового року до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка опікується поверненням дітей.
Завдяки їй Олександр зміг повернутись до України. Він п’ятий із цієї групи, кого вдалося повернути.
За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися.
Доповнення
Мінреінтеграції висловлює вдячність голові правління ГС "Українська мережа за права дитини" Дар’ї Касьяновій та МЗС України.
Також у відомстві нагадали: якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.
Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.
Нагадаємо
У грудні 12-річний український хлопчик повернувся додому після 18 місяців перебування на окупованій території та чотирьох місяців у росії.
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