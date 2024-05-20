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Офіс Омбудсмана запропонував країнам Латинської Америки приєднатися до коаліції за повернення депортованих українських дітей

Офіс Омбудсмана запропонував країнам Латинської Америки приєднатися до коаліції за повернення депортованих українських дітей

Київ • УНН

 • 21964 перегляди

Офіс Омбудсмана закликає країни Латинської Америки, зокрема Аргентину, Чилі та Уругвай, приєднатися до коаліції за повернення українських дітей, депортованих росією, та підтримати Українську формулу миру під час зустрічей на високому рівні.

Під час візиту до країн Латинської Америки українська делегація, до складу якої у тому числі увійшов представник офісу Омбудсмана, провела ряд зустрічей в Аргентині, Чилі та Уругваї Під час зустрічей обговорювали реалізацію Формули Миру та повернення додому всіх депортованих дітей, цивільних громадян та військовополонених. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, пише УНН.

Деталі

Українська делегація, до складу якої увійшов представник Омбудсмана з рівних прав і свобод, прав національних меншин політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов, відвідала країни Латинської Америки та провела низку зустрічей на найвищому рівні в Аргентині, Чилі та Уругваї.

Наша основна задача — розповісти про Формулу Миру Президента України та заручитися підтримкою Латинської Америки

- зазначив Дмитро Лубінець.

У тому числі мова йде про вирішення гуманітарних питань та реалізації одного з пунктів Формули Миру - повернення додому всіх депортованих дітей, цивільних громадян та військовополонених.

Повідомляється, що у виступі Спасов закликав представників Чилі, Аргентини, Уругваю долучитись до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей і Міжнародної платформи за звільнення незаконно затриманих рф цивільних осіб, а також визнати дії росії в Україні злочином геноциду.

Україна розраховує на допомогу всього світу задля поновлення справедливості для всіх наших громадян та відновлення миру. Тому для нас є дуже важливою підтримка та солідарність з боку країн Латинської Америки

- наголосив Омбусман.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів затвердив порядок виявлення та повернення дітей, депортованих або вимушено переміщених внаслідок збройної агресії росії проти України.

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Анастасія Рябоконь

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