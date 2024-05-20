Офіс Омбудсмана запропонував країнам Латинської Америки приєднатися до коаліції за повернення депортованих українських дітей

Під час візиту до країн Латинської Америки українська делегація, до складу якої у тому числі увійшов представник офісу Омбудсмана, провела ряд зустрічей в Аргентині, Чилі та Уругваї Під час зустрічей обговорювали реалізацію Формули Миру та повернення додому всіх депортованих дітей, цивільних громадян та військовополонених. Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, пише УНН.

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Українська делегація, до складу якої увійшов представник Омбудсмана з рівних прав і свобод, прав національних меншин політичних та релігійних поглядів Михайло Спасов, відвідала країни Латинської Америки та провела низку зустрічей на найвищому рівні в Аргентині, Чилі та Уругваї.

Наша основна задача — розповісти про Формулу Миру Президента України та заручитися підтримкою Латинської Америки

У тому числі мова йде про вирішення гуманітарних питань та реалізації одного з пунктів Формули Миру - повернення додому всіх депортованих дітей, цивільних громадян та військовополонених.

Повідомляється, що у виступі Спасов закликав представників Чилі, Аргентини, Уругваю долучитись до Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей і Міжнародної платформи за звільнення незаконно затриманих рф цивільних осіб, а також визнати дії росії в Україні злочином геноциду.

Україна розраховує на допомогу всього світу задля поновлення справедливості для всіх наших громадян та відновлення миру. Тому для нас є дуже важливою підтримка та солідарність з боку країн Латинської Америки