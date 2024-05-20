Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

Во время визита в страны Латинской Америки украинская делегация, в состав которой в том числе вошел представитель офиса Омбудсмена, провела ряд встреч в Аргентине, Чили и Уругвае Во время встреч обсуждали реализацию Формулы Мира и возвращение домой всех депортированных детей, гражданских лиц и военнопленных. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Украинская делегация, в состав которой вошел представитель Омбудсмена по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств политических и религиозных взглядов Михаил Спасов, посетила страны Латинской Америки и провела ряд встреч на высшем уровне в Аргентине, Чили и Уругвае.

Наша основная задача - рассказать о Формуле Мира Президента Украины и заручиться поддержкой Латинской Америки - отметил Дмитрий Лубинец.

В том числе речь идет о решении гуманитарных вопросов и реализации одного из пунктов Формулы Мира - возвращение домой всех депортированных детей, гражданских лиц и военнопленных.

Сообщается, что в выступлении Спасов призвал представителей Чили, Аргентины, Уругвая присоединиться к Международной коалиции стран за возвращение украинских детей и Международной платформы за освобождение незаконно задержанных рф гражданских лиц, а также признать действия россии в Украине преступлением геноцида.

Украина рассчитывает на помощь всего мира для восстановления справедливости для всех наших граждан и восстановления мира. Поэтому для нас очень важна поддержка и солидарность со стороны стран Латинской Америки - подчеркнул Омбусман.

Напомним

Кабинет Министров утвердил порядок выявления и возвращения детей, депортированных или вынужденно перемещенных в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

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