Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и, что известно о его преемнике
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и, что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  172766 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  166760 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189430 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161949 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120849 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125303 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135517 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

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16 мая 2024, 10:49  •  125664 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  351975 просмотра

Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

Офис Омбудсмена призывает страны Латинской Америки, в частности Аргентину, Чили и Уругвай, присоединиться к коалиции за возвращение украинских детей, депортированных россией, и поддержать Украинскую формулу мира во время встреч на высоком уровне.

Война •   •  824 просмотра
Офис Омбудсмана предложил странам Латинской Америки присоединиться к коалиции за возвращение депортированных украинских детей

єОселя: с начала года четыре тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

С начала 2024 года 4 000 украинских семей получили кредиты на общую сумму 6,7 миллиарда гривен на приобретение жилья по программе «еОселя», таким образом, общее количество семей, получивших кредиты на сумму более 16 миллиардов гривен с момента запуска программы, достигло 10 277.

Общество •   •  745 просмотра
єОселя: с начала года четыре тысячи украинских семей получили кредиты на приобретение жилья

Андрющенко рассказал на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода

За последние полгода количество русских во временно оккупированном Мариуполе выросло примерно на 7-8 тысяч, изменив этнический состав города.

Общество •   •  2219 просмотра
Андрющенко рассказал на сколько увеличилось русское население в Мариуполе за полгода

Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Высокий суд Лондона постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет иметь возможность обжаловать решение о его экстрадиции в США, где ему грозят обвинения в шпионаже, связанные с публикацией секретных документов.

Новости Мира •   •  4374 просмотра
Британский суд разрешил основателю WikiLeaks Ассанжу обжаловать экстрадицию в США

Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол

Австрийский журналист Рихард Шмитт распространяет кремлевскую пропагандистскую ложь об Украине, пороча страну и ее народ, заявил посол Украины в Австрии.

политика •   •  6097 просмотра
Австрийский журналист Шмитт распространяет нарративы кремля - его разоблачил украинский посол

Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

В СНБО отмечают, что Украина стремится к длительному миру на десятилетия благодаря гарантиям безопасности, такие как членство в НАТО, а не только временное прекращение огня, чтобы обеспечить восстановление и дальнейшее развитие страны.

Война •   •  6507 просмотра
Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Украинские войска успешно отражают российские атаки на многих направлениях, при этом наиболее активно враг действует сейчас на Покровском направлении.

Война •   •  5555 просмотра
На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабильное и улучшается после ранений, полученных во время покушения на него 15 мая, сообщают врачи больницы Рузвельта.

Новости Мира •   •  4588 просмотра
Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

В Украине в течение следующих трех суток в западных областях, днем местами и на северо-востоке пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков, температура будет колебаться от 9° тепла ночью до 28° днем.

Общество •   •  4342 просмотра
На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

Украинские войска ведут интенсивные бои с российскими войсками на Харьковском и Купянском направлениях, в то время как российская авиация нанесла удары по районам Липцев и вблизи Ивановки.

Война •   •  6631 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском