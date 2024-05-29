Оккупанты планируют депортировать десятки тысяч украинских детей в рф в течение лета - ISW

Российские власти готовятся активизировать депортацию украинских детей в россию в течение лета 2024 года. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW) за 29 мая, сообщает УНН.

Детали

Глава так называемой "лнр" леонид пасечник заявил 27 мая, что регионы, которые являются субъектами рф "примут" более 12 000 детей из оккупированной Луганской области в течение 2024 года, а российская программа "Полезные каникулы" будет спонсировать 40 000 детей из оккупированной Украины для "посещения" в рф летних лагерей и образовательных мероприятий.

Пасечник также сообщил, что летние лагеря для детей в оккупированном Крыму и на территории россии готовятся "принять" более 600 детей из оккупированной Украины в течение лета, включая летний лагерь "Океан" во владивостоке, что приморском крае (который расположен ближе к Аляске, чем к Украине).

Оккупационное "министерство труда" Херсонской области также сообщило, что неустановленное количество детей из оккупированной Херсонщины поедет в лагерь "Океан" для "образовательной, спортивной и культурной программы".

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27 мая оккупационный сенатор от Херсонской области андрей алексеенко заявил, что 575 детей поедут в трехнедельные летние лагеря в оккупированный Крым и в российскую республику адыгея.

Оккупационное "министерство образования и науки лнр" сообщило, что неустановленное количество подростков из оккупированной Луганской области будут посещать военно-патриотический спортивный лагерь "Авангард" в волгоградской области россии. Там они будут учиться военно-инженерному делу, тактике, огневой подготовке, парашютному спорту, связи, основам национальной безопасности, управлению беспилотниками и тактической медицине

SW отмечает, что несмотря на попытки россии представить летние лагеря для украинских детей как временные развлекательные и образовательные мероприятия, они являются фундаментальным компонентом российской кампании по депортации украинцев, включая детей, в россию.

Насильственный перевод детей из одной группы в другую является признанным актом геноцида, и поэтому многогранные схемы россии по депортации украинских детей в россию могут быть классифицированы как акты геноцида - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что украинские дети, депортированные в россию на такие "каникулы" или в "летние лагеря", сталкиваются с программами русификации, направленными на изоляцию их от украинских семей, языка, культуры и истории.

Российские власти, вероятно, будут наращивать усилия по депортации в течение лета под видом летних каникул, но эти программы, несмотря на попытки россии прикрыть их временными и положительными образовательными возможностями - являются актами геноцида против украинского народа, указали в ISW.

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