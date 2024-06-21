росіяни вивезли ще 43 дітей з окупованого Бердянська до Чувашії для "перепрошивки" свідомості - Омбудсман
Київ • УНН
росіяни вивезли ще 43 українських дитини з окупованого Бердянська до Чувашії для інтенсивної культурної та ідеологічної "обробки", порушуючи їхні права та міжнародне законодавство.
російські загарбники вивезли чергову групу із 43 дітей з тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області на так званий відпочинок до Чувашії, заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини дмитро Лубінець. За його словами, там діти піддаються інтенсивному культурному та ідеологічному впливу. Про це повідомляє УНН.
За словами Омбудсмана, так звані "культурні обміни", "оздоровлення", концерти, майстер-класи, зустрічі з "героями" СВО мають на меті одне: зміцнення російського впливу на ТОТ.
Це є частиною стратегії російської влади, спрямованої на прискорену асиміляцію українських дітей, стирання їхньої ідентичності та переведення з української національної групи у іншу
Окрім цього, за словами Лубінця, рф продовжує втручатися в освітній процес на тимчасово окупованих територіях.Керівники шкіл та дитячих садків проходять спеціалізовані курси підготовки для інтеграції українських дітей у російський освітній простір. Також школи забезпечують російською літературою та методичними матеріалами, аби виховати дітей "у російському дусі".
Як вказав Омбудсман, такі дії є порушенням основоположних прав дитини та міжнародного права, включаючи Конвенцію ООН про права дитини.
"Закликаю міжнародну спільноту, правозахисні організації та всі небайдужі сторони вжити дієвих заходів для захисту українських дітей, які вимушено опинилися під владою агресора", - додав Лубінець.
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