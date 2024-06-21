российские захватчики вывезли очередную группу из 43 детей из временно оккупированного Бердянска Запорожской области на так называемый отдых в Чувашию, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, там дети подвергаются интенсивному культурному и идеологическому воздействию. Об этом сообщает УНН.

По словам Омбудсмана, так называемые "культурные обмены", "оздоровление", концерты, мастер-классы, встречи с "героями" СВО имеют целью одно: укрепление российского влияния на ТОТ.

Это является частью стратегии российской власти, направленной на ускоренную ассимиляцию украинских детей, стирание их идентичности и перевод из украинской национальной группы в другую - подчеркнул Лубинец.

Кроме этого, по словам Лубинца, рф продолжает вмешиваться в образовательный процесс на временно оккупированных территориях.Руководители школ и детских садов проходят специализированные курсы подготовки для интеграции украинских детей в российское образовательное пространство. Также школы обеспечивают русской литературой и методическими материалами, чтобы воспитать детей "в русском духе".

Как указал Омбудсман, такие действия являются нарушением основополагающих прав ребенка и международного права, включая Конвенцию ООН о правах ребенка.

"Призываю международное сообщество, правозащитные организации и все неравнодушные стороны принять действенные меры для защиты украинских детей, вынужденно оказавшихся под властью агрессора", - добавил Лубинец.

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