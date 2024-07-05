Наши возможности по мониторингу радиационного состояния вокруг Запорожской атомной электростанции уменьшились. Об этом Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков рассказал в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

По его словам, из 14 станций, за пределами периметра станции, пока четыре - выведены из строя.

Известно, что до последнего времени не работало три станции, сейчас к ним присоединилась еще одна.

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"У нас на подконтрольной Украине территории развернуто несколько сенсоров, и мы получаем информацию в онлайн-режиме с этих сенсоров. Но штатная спроектированная система в необходимом объеме не работает. И это лишает фактически Украину и мир актуальной и правдивой информации онлайн о состоянии радиационной обстановки на территории ЗАЭС и на прилегающей территории от штатной спроектированной системы", - отметил Кориков.

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