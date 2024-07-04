В результате российского обстрела вблизи Энергодара ранены 8 работников ЗАЭС

В среду, 3 июля, восемь работников Запорожской атомной электростанции получили ранения в результате ударов дронов вблизи станции. Об этом заявили в Международном агентстве атомной энергии (МАГАТЭ), передает УНН.

Детали

ЗАЭС сообщила МАГАТЭ, что восемь работников, получивших ранения в ходе вчерашнего удара дронами, были членами персонала ЗАЭС - говорится в заметке МАГАТЭ.

По данным агентства, три беспилотника, 3 июля, попали в одну из электроподстанций вблизи города Энергодар, который является спутником ЗАЭС.

Пострадали восемь работников, одному из которых понадобилась медицинская помощь, сообщили на ЗАЭС. Экспертам МАГАТЭ сообщили, что вероятный удар также вызвал утечку масла по крайней мере из одного из двух трансформаторов подстанции, повредил верхнюю часть одного из них, а также линию соединения - резюмировали в агентстве.

Дополнение

В МАГАТЭ добавляют, что пострадавшая подстанция "Радуга" пока не работает, но Энергодар и прилегающая промышленная зона все еще имеют электроэнергию.

Также эксперты МАГАТЭ, работающие на станции, сообщали, что видели дым и слышали взрывы со стороны распределительной станции 750 киловатт. Они узнали, что дроны попали в лес поблизости, вызвав пожар.

Напомним

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