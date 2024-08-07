На оккупированной ЗАЭС находится около тысячи российских военных - мэр Энергодара

На Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре находится около тысячи российских военных, включая оружие. Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в интервью taz.de, передает УНН.

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Там около 1000 оккупантов. Включая свое оружие. И поэтому в непосредственной близости от ядерных объектов есть фугасное оружие. Это огромный риск безопасности, который может иметь очень серьезные последствия - сказал Орлов.

Он отметил, что с начала оккупации на ЗАЭС 6 реакторов находятся в состоянии холодного отключения, что является самым опасным способом закрытия ядерного реактора.

Также он рассказал, что на ЗАЭС не хватает кадров, а особенно высококвалифицированных.

Сотрудник АЭС, который отказывается подписать договор "Росатомом", больше не имеет права на территорию АЭС. Сейчас есть 2 тысячи квалифицированных работников, которые заключили контракт с компанией "Росатом". Сейчас россияне ищут кадры. Сейчас они наняли еще 2000 сотрудников. Но это не квалифицированные работники - отметил Орлов.

Напомним,

МАГАТЭ сообщало о снижении уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность относительно обеспечения ядерной безопасности станции.