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Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД

Киев  •  УНН

 • 3664 просмотра

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россия провела "переподготовку" 40 учителей русского языка из оккупированного Энергодара и окрестностей. Педагоги-коллаборационисты получили задание выявлять проукраинские настроения среди детей.

Россия продолжает "обучение" учителей с оккупированных территорий Украины. На этот раз дипломы о "переподготовке" получили 40 педагогов-коллаборационистов из Энергодара и близлежащих сел. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.

40 педагогов-коллаборационистов из временно оккупированного Энергодара и близлежащих сел получили дипломы о "переподготовке". Это учителя русского языка и литературы, которые будут обучать украинских детей по специально подготовленной кремлем пропагандистской программе,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что кроме этого главная задача "дипломированных" педагогов - это работа с детьми для выявления их проукраинских позиций.

В ЦПИ отметили, что ранее пилотный проект по подготовке так сказать учителей наставников начали россияне на временно оккупированных территориях Херсонщины. Для этого группами от местных школ отправляют "педагогов" в москву на многонедельные курсы.

На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление18 нояб. 2024, 00:43 • 11514 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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