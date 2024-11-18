Захватчики провели "переподготовку" 40 учителей с временно оккупированной Энергодарщины - ЦПД
Киев • УНН
россия провела "переподготовку" 40 учителей русского языка из оккупированного Энергодара и окрестностей. Педагоги-коллаборационисты получили задание выявлять проукраинские настроения среди детей.
Россия продолжает "обучение" учителей с оккупированных территорий Украины. На этот раз дипломы о "переподготовке" получили 40 педагогов-коллаборационистов из Энергодара и близлежащих сел. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.
40 педагогов-коллаборационистов из временно оккупированного Энергодара и близлежащих сел получили дипломы о "переподготовке". Это учителя русского языка и литературы, которые будут обучать украинских детей по специально подготовленной кремлем пропагандистской программе,
Детали
Отмечается, что кроме этого главная задача "дипломированных" педагогов - это работа с детьми для выявления их проукраинских позиций.
В ЦПИ отметили, что ранее пилотный проект по подготовке так сказать учителей наставников начали россияне на временно оккупированных территориях Херсонщины. Для этого группами от местных школ отправляют "педагогов" в москву на многонедельные курсы.
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