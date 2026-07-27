Жители оккупированного Энергодара месяцами без света и воды из-за подготовки оккупантов к выборам в РФ - ЦНС

Пока оккупационная администрация Запорожской области готовится к очередным выборам в государственную думу РФ и отчитывается об "успехах" интеграции ТОТ, жители временно оккупированного Энергодара уже несколько месяцев живут без стабильного электро- и водоснабжения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

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Отмечается, что, по словам самих оккупационных чиновников, точных сроков восстановления водоснабжения нет. Причиной они называют проблемы с электроснабжением и нестабильную работу насосного оборудования. В то же время никаких реальных решений для восстановления нормальной жизни населения оккупационная власть предложить не может.

Вместо этого основные усилия оккупационной администрации сосредоточены на подготовке к российским выборам, проведении пропагандистских мероприятий и создании иллюзии "нормальной жизни" на захваченных территориях - говорится в статье.

В ЦНС констатируют, что потребности местных жителей, которые месяцами остаются без базовых коммунальных услуг, отходят на второй план.

Напомним

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей возникли проблемы со сбором урожая из-за нехватки дизельного топлива. Причиной является усложненная доставка топлива и ограничения на его продажу.

россияне на ВОТ Запорожья принудительно собирают деньги и имущество на нужды армии - ЦНС