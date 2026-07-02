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россияне на ВОТ Запорожья принудительно собирают деньги и имущество на нужды армии - ЦНС

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне под видом волонтерской помощи требуют у местных жителей средства и имущество. Предпринимателей и бюджетников заставляют покупать медикаменты и экипировку, а отказников запугивают обысками.

россияне на ВОТ Запорожья принудительно собирают деньги и имущество на нужды армии - ЦНС
Фото: Запорожский областной совет

На временно оккупированной территории Запорожской области оккупанты принудительно собирают деньги и имущество у людей на нужды российских военных. Для этого они используют так называемую "волонтерскую помощь", которую требуют от местных жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Рэкет под видом "благотворительности". На ВОТ Запорожской области захватчики начали принудительный сбор средств и имущества на нужды российских военных. Коллаборанты цинично требуют от местных жителей "волонтерской помощи", хотя на самом деле речь идет о жестком рэкете под контролем спецслужб рф

 - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты требуют денег у предпринимателей и бюджетников в Мелитополе, Бердянске и Пологих. По имеющимся данным, бизнес заставляют регулярно покупать для фронта медикаменты и экипировку, а тех, кто отказывается платить "дань", запугивают обысками, закрытием дел и обвинениями в поддержке ВСУ.

Напомним

Экономика россии после более чем четырех лет полномасштабной войны против Украины приближается к пределу своих возможностей. Финансовые резервы страны в значительной степени исчерпаны, экономический рост фактически остановился, а зависимость от Китая продолжает расти.

Алла Киосак

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