россияне на ВОТ Запорожья принудительно собирают деньги и имущество на нужды армии - ЦНС

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне под видом волонтерской помощи требуют у местных жителей средства и имущество. Предпринимателей и бюджетников заставляют покупать медикаменты и экипировку, а отказников запугивают обысками.

Фото: Запорожский областной совет