Враг за сутки 470 раз бил по Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
Оккупанты атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию. Зафиксировано 3 авиаудара, 24 атаки БПЛА и 143 артобстрела, повреждены жилые дома и инфраструктура.
Войска рф 470 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, беспилотники и артиллерию Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.
В течение суток оккупанты 470 раз били по 9 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф осуществили 3 авиационных удара по Каменскому, Новоандреевке и Полтавке,
Детали
- 24 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Полтавку.
- 143 артобстрела нанесены по территории Беленького, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Новоданиловки, Малиновки и Полтавки.
Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,
На оккупированной ЗАЭС находится около тысячи российских военных - мэр Энергодара7 августа 2024, 15:23 • 24429 просмотров