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Кількість постраждалих через нічні атаки російських БпЛА в Запорізькій області зросла до трьох – ОВА

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Кількість цивільних, постраждалих від ворожих атак на Запорізьку область, зросла до трьох. Дві жінки отримали поранення у Василівському районі, ще одна жінка постраждала в Запоріжжі.

Кількість постраждалих через нічні атаки російських БпЛА в Запорізькій області зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих через атаки ворожих дронів та РСЗВ по Запорізькій області у ніч проти 20 липня зросла до трьох. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Дві жінки постраждали внаслідок ворожої атаки на Василівський район. 64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. Жінкам надана вся необхідна медична допомога

 - написав Федоров.

Він також поточнив інформацію, щодо атаки росіян на Запоріжжя та Запорізький район.

"Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі. За уточненими даними поранена 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога", - повідомив чиновник.

Нагадаємо

У ніч на 20 липня росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район, поранивши чоловіка та спричинивши численні пожежі. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватні будинки.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Запорізька область
Запоріжжя
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