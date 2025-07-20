Кількість постраждалих через нічні атаки російських БпЛА в Запорізькій області зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих через атаки ворожих дронів та РСЗВ по Запорізькій області у ніч проти 20 липня зросла до трьох. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Дві жінки постраждали внаслідок ворожої атаки на Василівський район. 64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. Жінкам надана вся необхідна медична допомога - написав Федоров.

Він також поточнив інформацію, щодо атаки росіян на Запоріжжя та Запорізький район.

"Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі. За уточненими даними поранена 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога", - повідомив чиновник.

Нагадаємо

У ніч на 20 липня росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район, поранивши чоловіка та спричинивши численні пожежі. Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено приватні будинки.