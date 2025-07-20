Число пострадавших в результате ночных атак российских БПЛА в Запорожской области возросло до трех – ОВА
Киев • УНН
Число мирных жителей, пострадавших от вражеских атак на Запорожскую область, возросло до трех. Две женщины получили ранения в Васильевском районе, еще одна женщина пострадала в Запорожье.
Число пострадавших в результате атак вражеских дронов и РСЗО по Запорожской области в ночь на 20 июля возросло до трех. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Две женщины пострадали в результате вражеской атаки на Васильевский район. 64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском. В доме выбиты окна и поврежден фасад. Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь
Он также уточнил информацию относительно атаки россиян на Запорожье и Запорожский район.
"Два удара из РСЗО и по меньшей мере 14 ударных беспилотников атаковали ночью Запорожье и Запорожский район. В результате атаки повреждены несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары. По уточненным данным ранена 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь", - сообщил чиновник.
Напомним
В ночь на 20 июля россия атаковала Запорожье и Запорожский район, ранив мужчину и вызвав многочисленные пожары. В результате атаки БПЛА повреждены частные дома.