Число пострадавших в результате ночных атак российских БПЛА в Запорожской области возросло до трех – ОВА

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
21:47 • 10666 просмотра
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
19 июля, 17:59 • 32567 просмотра
Санкции будут вскоре: Зеленский анонсировал первые решения обновленного состава СНБО
19 июля, 17:24 • 25764 просмотра
Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
19 июля, 14:56 • 28515 просмотра
Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
18 июля, 18:06 • 94067 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 220049 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 107999 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 98709 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
18 июля, 13:33 • 96913 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 77681 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
95%
742мм
Популярные новости
Водитель Mercedes влетела в летнюю террасу кафе в Киеве, есть пострадавшая19 июля, 17:47 • 15727 просмотра
Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира19 июля, 18:36 • 28843 просмотра
Азербайджан готовит иск к России из-за катастрофы самолета AZAL19 июля, 19:24 • 5280 просмотра
Взрывы, пожары в домах, горящие автомобили: БПЛА атаковали Москву и Подмосковье01:19 • 13645 просмотра
В Саудовской Аравии умер «спящий принц», который провел в коме более 20 лет01:49 • 4258 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 220049 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 145431 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 212950 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 234427 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 411590 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Александр Усик
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Швеция
Германия
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 19092 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 94067 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 142504 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 145323 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 150107 просмотра
Актуальное
Facebook
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"
Truth Social
M1 Abrams

Число пострадавших в результате ночных атак российских БПЛА в Запорожской области возросло до трех – ОВА

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Число мирных жителей, пострадавших от вражеских атак на Запорожскую область, возросло до трех. Две женщины получили ранения в Васильевском районе, еще одна женщина пострадала в Запорожье.

Число пострадавших в результате ночных атак российских БПЛА в Запорожской области возросло до трех – ОВА

Число пострадавших в результате атак вражеских дронов и РСЗО по Запорожской области в ночь на 20 июля возросло до трех. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Две женщины пострадали в результате вражеской атаки на Васильевский район. 64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском. В доме выбиты окна и поврежден фасад. Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь

 - написал Федоров.

Он также уточнил информацию относительно атаки россиян на Запорожье и Запорожский район.

"Два удара из РСЗО и по меньшей мере 14 ударных беспилотников атаковали ночью Запорожье и Запорожский район. В результате атаки повреждены несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары. По уточненным данным ранена 69-летняя женщина. Ей оказывается вся необходимая помощь", - сообщил чиновник.

Напомним

В ночь на 20 июля россия атаковала Запорожье и Запорожский район, ранив мужчину и вызвав многочисленные пожары. В результате атаки БПЛА повреждены частные дома.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожская область
Запорожье
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9