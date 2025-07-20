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Чоловік, який напав з ножем на відвідувача ТРЦ в Києві, виявився колишнім військовим
Ексклюзив
20 липня, 09:39 • 14366 перегляди
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Загарбники вдарили по Запоріжжю: поранений літній чоловік

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Внаслідок російської атаки у Василівському районі Запоріжжя пошкоджено приватний будинок, автомобіль та прилеглу територію. 78-річний чоловік отримав поранення.

Загарбники вдарили по Запоріжжю: поранений літній чоловік

Внаслідок чергової атаки російських військ, у Васильовському районі Запоріжжя пошкоджено приватний будинок, автівку та прилеглу територію.

Передає УНН із посиланням на сторінку керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Деталі

Росіяни завдавали удар по Василівському району. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автівку та прилеглу територію. Чоловік 78 років отримав поранення

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

УНН передавав, що упродовж доби окупанти завдали 457 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 328 атак БПЛА, 8 обстрілів з РСЗВ та 113 артилерійський удар, що призвело до руйнувань.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Запоріжжя
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