Загарбники вдарили по Запоріжжю: поранений літній чоловік

Внаслідок чергової атаки російських військ, у Васильовському районі Запоріжжя пошкоджено приватний будинок, автівку та прилеглу територію.

Передає УНН із посиланням на сторінку керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Росіяни завдавали удар по Василівському району. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автівку та прилеглу територію. Чоловік 78 років отримав поранення - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

УНН передавав, що упродовж доби окупанти завдали 457 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 328 атак БПЛА, 8 обстрілів з РСЗВ та 113 артилерійський удар, що призвело до руйнувань.