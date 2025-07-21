У Запорізькій області російський дрон атакував цивільну автівку
Київ • УНН
У селищі Степногірськ Запорізької області російські військові атакували цивільну автівку FPV-дронами, внаслідок чого вона згоріла вщент. Водій встиг вистрибнути з автомобіля.
російські військові у селищі Степногірськ Запорізької області атакували FPV-дронами цивільну автівку, яка згоріла вщент. Про це повідомляє Запорізька ОВА, пише УНН.
Ворог продовжує терор мешканців Запорізької області. У Степногірську росіяни атакували цивільну автівку кількома FPV-дронами. Машина згоріла вщент
Зазначається, що водій встиг вистрибнути з авто.
Нагадаємо
20 липня внаслідок російської атаки у Василівському районі Запоріжжя було пошкоджено приватний будинок, автомобіль та прилеглу територію. 78-річний чоловік отримав поранення.