У Запорізькій області російський дрон атакував цивільну автівку

російські військові у селищі Степногірськ Запорізької області атакували FPV-дронами цивільну автівку, яка згоріла вщент. Про це повідомляє Запорізька ОВА, пише УНН.

Ворог продовжує терор мешканців Запорізької області. У Степногірську росіяни атакували цивільну автівку кількома FPV-дронами. Машина згоріла вщент - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій встиг вистрибнути з авто.

Нагадаємо

20 липня внаслідок російської атаки у Василівському районі Запоріжжя було пошкоджено приватний будинок, автомобіль та прилеглу територію. 78-річний чоловік отримав поранення.