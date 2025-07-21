В Запорожской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль
Киев • УНН
В поселке Степногорск Запорожской области российские военные атаковали гражданский автомобиль FPV-дронами, в результате чего он сгорел дотла. Водитель успел выпрыгнуть из автомобиля.
российские военные в поселке Степногорск Запорожской области атаковали FPV-дронами гражданский автомобиль, который сгорел дотла. Об этом сообщает Запорожская ОВА, пишет УНН.
Враг продолжает террор жителей Запорожской области. В Степногорске россияне атаковали гражданский автомобиль несколькими FPV-дронами. Машина сгорела дотла
Отмечается, что водитель успел выпрыгнуть из авто.
Напомним
20 июля в результате российской атаки в Васильевском районе Запорожья был поврежден частный дом, автомобиль и прилегающая территория. 78-летний мужчина получил ранения.