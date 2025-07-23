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Запорізька область: 456 ударів окупантів за добу, зруйновано будинки, авто та інфраструктуру

Київ • УНН

 • 2560 перегляди

Протягом доби 22 липня Запорізька область зазнала 456 ударів по 12 населених пунктах, зафіксовано 19 повідомлень про руйнування. Атаки включали авіаудари, БпЛА, РСЗВ та артилерійські обстріли, мирні жителі не постраждали.

Запорізька область: 456 ударів окупантів за добу, зруйновано будинки, авто та інфраструктуру

Протягом доби 22 липня надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об’єктів інфраструктури у Запоріжжі та області, мирні жителі не постраждали. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, війська рф здійснили 3 авіаційних удари по Плавнях, Гуляйполю та Новоандріївці. Крім того:

  • 318 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Григорівку, Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
    • 6 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Щербаки.
      • 129 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки та Чарівного.

        "Упродовж доби окупанти завдали 456 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", - резюмував Федоров.

        Нагадаємо

        21 липня у селищі Степногірськ Запорізької області російські військові атакували цивільну автівку FPV-дронами, внаслідок чого вона згоріла вщент. Водій встиг вистрибнути з автомобіля.

        20 липня внаслідок російської атаки у Василівському районі Запоріжжя було пошкоджено приватний будинок, автомобіль та прилеглу територію. 78-річний чоловік отримав поранення.

        Вибух російського безпілотника у Запоріжжі: вибито вікна у щонайменше 30 квартирах15.07.25, 21:47 • 15906 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        Війна
        Україна
        Запоріжжя
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