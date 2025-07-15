Вибух російського безпілотника у Запоріжжі: вибито вікна у щонайменше 30 квартирах
Київ • УНН
У Запоріжжі вибух ворожого безпілотника вибив вікна у щонайменше 30 квартирах двох багатоповерхівок. Люди не постраждали, але є пошкоджені балкони.
Унаслідок вибуху російського безпілотника у Запоріжжі вибито вікна в щонайменше 30 квартирах двох багатоповерхівок. Люди не постраждали, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Від вибуху ворожого безпілотника вибиті вікна в щонайменше 30 квартирах двох багатоповерхівок Запоріжжя. На щастя, люди не постраждали
Також він показав відео наслідків удару, на якому, зокрема видно і пошкоджені балкони.
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