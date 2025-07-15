Взрыв российского беспилотника в Запорожье: выбиты окна в не менее 30 квартирах
Киев • УНН
В Запорожье взрыв вражеского беспилотника выбил окна в не менее 30 квартирах двух многоэтажек. Люди не пострадали, но есть поврежденные балконы.
В результате взрыва российского беспилотника в Запорожье выбиты окна как минимум в 30 квартирах двух многоэтажек. Люди не пострадали, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
От взрыва вражеского беспилотника выбиты окна как минимум в 30 квартирах двух многоэтажек Запорожья. К счастью, люди не пострадали
Также он показал видео последствий удара, на котором, в частности, видны и поврежденные балконы.
Напомним
В результате массированной атаки дронами на Запорожье получил ранения 12-летний ребенок. Медики уже оказали ему необходимую помощь.