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Запорожская область: 456 ударов оккупантов за сутки, разрушены дома, авто и инфраструктура

Киев • УНН

 • 1906 просмотра

В течение суток 22 июля Запорожская область подверглась 456 ударам по 12 населенным пунктам, зафиксировано 19 сообщений о разрушениях. Атаки включали авиаудары, БпЛА, РСЗО и артиллерийские обстрелы, мирные жители не пострадали.

Запорожская область: 456 ударов оккупантов за сутки, разрушены дома, авто и инфраструктура

В течение суток 22 июля поступило 19 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры в Запорожье и области, мирные жители не пострадали. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, войска РФ совершили 3 авиационных удара по Плавням, Гуляйполю и Новоандреевке. Кроме того:

  • 318 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Григоровку, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
    • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новоданиловку, Малую Токмачку и Щербаки.
      • 129 артиллерийских ударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Малиновки и Чаривного.

        "В течение суток оккупанты нанесли 456 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области", - резюмировал Федоров.

        Напомним

        21 июля в поселке Степногорск Запорожской области российские военные атаковали гражданский автомобиль FPV-дронами, в результате чего он сгорел дотла. Водитель успел выпрыгнуть из автомобиля.

        20 июля в результате российской атаки в Васильевском районе Запорожья был поврежден частный дом, автомобиль и прилегающая территория. 78-летний мужчина получил ранения.

        Взрыв российского беспилотника в Запорожье: выбиты окна в не менее 30 квартирах15.07.25, 21:47 • 15906 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Украина
        Запорожье
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