Запорожская область: 456 ударов оккупантов за сутки, разрушены дома, авто и инфраструктура

В течение суток 22 июля поступило 19 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры в Запорожье и области, мирные жители не пострадали. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, войска РФ совершили 3 авиационных удара по Плавням, Гуляйполю и Новоандреевке. Кроме того:

318 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Григоровку, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новоданиловку, Малую Токмачку и Щербаки.

129 артиллерийских ударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Малиновки и Чаривного.

"В течение суток оккупанты нанесли 456 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области", - резюмировал Федоров.

Напомним

21 июля в поселке Степногорск Запорожской области российские военные атаковали гражданский автомобиль FPV-дронами, в результате чего он сгорел дотла. Водитель успел выпрыгнуть из автомобиля.

20 июля в результате российской атаки в Васильевском районе Запорожья был поврежден частный дом, автомобиль и прилегающая территория. 78-летний мужчина получил ранения.

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